طريقة ضبط تردد قناة ميكي للأطفال الجديد 2024 على جهاز الريسيفر

قناة ميكي الخاصة بالأطفال يبحث عنها كثيرًا من اللأمهات والآباء لما لهذه القناة من أهمية كبيرة عندهم، حيث أنها تعرض أفلام ومسلسلات كرتونية تسلي أطفالهم، فمن الضروري كما هو معلوم أن الأطفال يحتاجون إلى بعض التسلية والترفيه في حياتهم حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وتفريغ طاقتهم، ليحل محلها طاقة إيجابية تساعدهم على تفوقهم الدراسي والنمو السليم، ومن اجل ذلك نستعرض معكم تردد قناة ميكي وطريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ميكي للأطفال الجديد 2024 على القمر الصناعي

من أكثر ما يبحث عنه من بين قنوات الأطفال قناة ميكي للأطفال، لما تقدمه من محتوى يساعد في تنمية الأطفال، وتسليتهم، حيث يمكنك مشاهدة القناة بإضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

الجودة: SD.

كيفية تثبيت قناة ميكي بالتردد الجديد 2024 على الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة ميكي الجديد 2024 على الرسيفر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) من جهاز التحكم “الريموت”.

بعد ذلك انتقل إلى قائمة التركيب (Installation).

ثم حدد خِيار التركيب اليدوي (Manual Installation).

وبعد ذلك حدد القمر الصناعي نايل سات (Nilesat).

أدخل التردد الجديد لقناة ميكي (11526).

أدخل معدل الترميز (27500).

أدخل الاستقطاب (رأسي).

أدخل معامل تصحيح الخطأ (7/8).

اضغط على زر موافق (OK).

بعد إدخال كل البيانات اضغط على زر موافق (OK)، سيبدأ الرسيفر في البحث عن القناة، وسوف تظهر القناة في قائمة القنوات بعد الانتهاء من البحث.