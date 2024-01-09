“حملها واستعلم” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة يناير 2024 وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة يناير 2024، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن دفعة جديدة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين من شتى المحافظات العراقية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين بسبب غلاء اسعار المواد والسلع الغذائية.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة يناير 2024

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن تخصبيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، والتي تسعى من خلاله توفير الوقت والمجهود للكثير من المواطنين خاصة النساء وكبار السن، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أشهر البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت الوزارة عن رفع أسماء جديدة من المستفيدين من الرعاية الإجتماعية والتي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات المتاحة بصيغة pdf.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ايحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية