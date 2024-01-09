منصة مظلتي.. قوائم المشمولين بالدفعة السابعة PDF يناير 2024 عموم المحافظات العراقية

الشغل الشاغل منذ فترة الاستعلام عن قوائم المشمولين بالدفعة السابعة PDF يناير 2024 والتي تم الإعلان عن تجهيزها في شهر ديسمبر الماضي 2023 وحتى الآن لم يتم نزولها وهذا ما يجعل المواطنين ينشغلون ويتحدثون عن موعد الصرف الأساسي، يعتبر دعم الرعاية جزء كبير من حياة الأسر العراقية محدودي الدخل والأسر الفقيرة التي لا تمتلك معاش ثابت، أسر كثيرة تعرضت للضرر ويعيشون ظروف قاسية بسبب فترة جائحة كورونا والحروب بين روسيا وكورونا ويليها الحرب الفلسطينية مع إسرائيل.

معظم دول العالم تأثرت إقتصادياً بما يحدث ورغم ذلك تبذل الحكومة العراقية أقصى جهد لكي تسيطر على الأزمة وتوفر للمواطنين دعم نقدي لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم قوائم المشمولين بالدفعة السابعة PDF يناير 2024.

قوائم المشمولين بالدفعة السابعة PDF يناير 2024

تدهور اقتصادي وظروف صعبة للغاية تمر بها الكثير من الأسر العراقية منذ فترة طويلة، يزداد البحث ليلاً ونهار عن موعد صرف المستحقات، وكان المواطنين على أمل أن يحصلون على الدعم النقدي للدفعة السابعة مطلع شهر يناير الجاري 2024 وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 لم تصدر الوزارة كشوفات المشمولين وهذا ما يجعل القلق والتوتر يسيطر على قلوب المتقدمين، لكن نود أن نخبركم بأن هناك أخبار جديدة بأن الكشوفات يتم رفعها خلال الساعات القليلة القادمة ويتم إصدار بيان بإعلان الأسماء ويتم تحديد موعد الصرف.

بالرقم الوطني استعلم اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية