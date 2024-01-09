هنا مظلتي .. موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير الوجبة السابعة كشوفات الوجبة الاخيرة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق أن الإعلان عنهم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا نجد عدد كبير منتظر الوجبة الأخيرة بفارغ الصبر ويرغبون في معرفة طريقة تحميل الكشوفات بهذه الأسماء على هواتفهم وذلك عن طريق الذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير يتم في بعض الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل، ..

التوجه أولا إلى منصة مظلتي .

تحديد خيار “برنامح الرعاية الاجتماعية”.

الضغط على أيقونة”اسماء الوجبة السابعة.

تحديد خيار”الوجبة الأخيرة” الذي يكون من ضمن عدد الاختيارات المتاحة.

كتابة البيانات كاملة في الحقول المخصصة بشكل دقيق.

وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة”تحميل”، مع الانتظار لثواني حتى يتم تحميل كشوفات المستفيدين على هاتفك.

من خلال ملف pdf الذي يتم تحميله ابحث عن اسمك.

وهذه المنصة تسعى من خلالها الوزارة إلى تسهيل عملية التسجيل والاستعلام عن الوجبات للمواطنين العراقيين.

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر يناير 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بتحديد مجموعة من الشروط لا بد أن تتوفر في الشخص المتقدم، لذا تأكد تمامًا أن عند توفيرك للشروط التالية يمكنك الحصول على الدعم وضمان أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 سيكون اسمك من بينهم: