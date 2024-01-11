لينك تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2024 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

لينك تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 1000 حنيه 2024 من الأمور التي تهم الكثير، وذلك لأن منحة العمالة الغير منتظمة تعتبر من أشهر المنح التي تقدمها الحكومة المصرية إلى الأشخاص أصحاب الصناعات والحرف الغير مستقرة، لذلك نجد عدد كبير من المصريين أصحاب الدخل الضعيف يرغبون في التسجيل بها.

لينك تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2024

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، يلجأ كثير من المواطنين إلى التسجيل في هذه المنحة، وذلك للحصول على المبلغ المقدم الذي يوفر لهم بعض احتياجاتهم الأساسية، لذلك سنوضح رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 كما يلي:

زيارة موقع القوى العاملة الرسمي .

النقر على خيار”منحة العمالة الغير منتظمة”، وهذا الخيار يكون متاحة من ضمن العديد من الخيارات الأخرى.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الحقل المخصص.

إدخال معلومات الاتصال المطلوبة بشكل صحيح.

بعد إدراج كل المطلوب، ينبغي التأكد من جميع المعلومات التي تم إدخالها قبل إرسالها.

النقر على زر “الإستعلام” مع الانتظار حتى تظهر لك نتيجة الاستعلام، وجميع التفاصيل المتعلقة بصرف المنحة.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

يمكن استخدام الهاتف في التسجيل بدلًا من رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 وذلك يكون عبر الاتصال على رقم 142 لطلب أي استفسار عن المنحة التي يتم تقديمها إلى العمالة الغير منتظمة أو للتسجيل بها، وبإمكانك التواصل عن طريق الخط الساخن التابع لوزارة القوى العاملة وهو 19468، حيث خلال هذه المنصة يتم صرف مبالغ مادية تتراوح بين 800 إلى 2500 جنيه وهذا يكون بواقع صرف 500 جنيه المنحة التي تكون على أكثر من شهر، أو يتم صرف مبلغ قدره 1000 جنيه لمدة شهرين الإجمالي له يكون 2000 جنيه.