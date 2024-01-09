“جميع القنوات” تردد قنوات الاطفال 2024 الجديدة نايل سات أروع القنوات الناقلة أغاني الأطفال

تردد قنوات الاطفال 2024 ازداد البحث عنها من قبل الآباء والأمهات، حيث تلجأ إدارة هذه القنوات إلى تحديث الترددات في بداية كل عام من أجل توفير إشارة بث قوية للمتابعين من الأطفال، ونعرض فيما يلي أشهر هذه القنوات التي تتميز بعرض المحتويات الممتعة والمفيدة التي تلائم جميع أعمار الأطفال، وتقدم الأفلام الكرتونية والأغاني التعليمية والبرامج المسلية فتابعوا معنا.

تردد قنوات الاطفال 2024

نوضح في السطور تردد قنوات الاطفال 2024 التي يفضلها الصغار وتستطيع بكل سهولة تنزيلها عن طريق هذه البيانات:

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11315/11393 (v).

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد المجد للأطفال

التردد: 12226/11334 (h).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة سمسم

التردد: 11134.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة mbc3

التردد: 11470/11559 (v).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد طيور الجنة

التردد: 11315/11393 (v).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة هدهد

التردد: 11641 (h).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد ماجد

التردد: 12226 (h).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11354 (v).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش: 11315 (v).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ميكي

التردد: 11526 (h).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات الأطفال 2024 الجديدة

عند تحميل تردد قنوات الاطفال 2024 على جهاز الاستقبال سيحصل الطفل على هذه المميزات: