“جديد” استقبل تردد قناة الجزيرة 2024 نايل سات لمتابعة جميع الأخبار وأهم الأحداث على مدار 24 ساعة

قامت مجموعة قنوات الجزيرة بالإعلان عن تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 حيث سعت إلى تلبية اهتمامات المواطنين العرب من مختلف الجنسيات والدول، وأهم ما يميز قناة الجزيرة الإخبارية مصداقيتها وريادتها في متابعة الأحداث بشكل فوري، حيث تقدم تغطية حصرية لكل الأخبار والتطورات على الساحة المحلية والعالمية، ويقوم طاقم المراسلين برصد الحقائق بحيادية تامة، وتشمل تغطيتهم جوانب متنوعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والأحداث البارزة على مستوى العالم.

تردد قناة الجزيرة 2024 نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة الجزيرة 2024 على جهاز الاستقبال، حيث يجدر بنا الإشارة إلى أن قناة الجزيرة تقوم بتغطية الأحداث في العالم العربي والغربي على مدار 24 ساعة لحظة بلحظة دون انقطاع، ويعتمد الجمهور على متابعة آخر الأخبار عبر شاشة قناة الجزيرة بشكل يومي حيث يتم البحث عنها تلقائيًا في قائمة التلفاز للتعرف على كل مستجدات العالم الخارجي، وفيما يلي أحدث ترددات القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10971.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

إلى جانب ذلك تتميز بأنها تعرض الحقيقة بمجرد حدوثها ونقلها للمشاهدين، إلى جانب ذلك التركيز على سماع الآراء المتنوعة لضمان المصداقية، وفيما يلي تفاصيل التردد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12520.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد

وبعد أن أوضحنا تردد قناة الجزيرة 2024 نتطرق إلى ذكر مميزات هذه القناة، ومنها: