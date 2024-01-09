ساعة كاملة مع لولو.. أحدث أغاني لولو على قناة وناسة الجديد 2024 أغاني الأطفال الجذابة

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة ونقل العديد من الأغاني والأفلام الكرتونية المختلفة، حتى أن القناة تُذيع مكتبة ضخمة من الأعمال الطفولية المختلفة، فضلاً عن إمكانية القيام بتحديث التردد من وقت إلى أخر، لكي يسهل العمل على استقبالها في النهاية بكل سهولة، كما يتم تقديم تلك الأغاني والبرامج باللغة العربية لكي يتمكن جميع الأطفال بمشاهدتها.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

إضافة إلى أن التردد يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

ويمكن مشاهدة محتوى قناة وناسة الجديد على العرب سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو العرب سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11270.

استقاب القناة فهو أفقي.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يشمل 3/4.

تنقل قناة وناسة الجديد على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، ومن أبرز ما تقدمه هو أغاني لولو الشقية ومغامراتها التي لم تنتهي بعد.