التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 طريقة وشروط التسجيل

في ظل انتشار جائحة كورونا قامت الحكومة المصرية بتوفير منحة مالية تسمى منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تسبب الجائحة لكثير من الناس بفقد أعمالهم وعلى هذا المزيد من العوز والاحتياج المادي، لذا تم إصدار تلك المنحة، وأفصحت وزارة القِوَى العاملة عن طريقة وشروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

فيما يلي نعرض لكم خطوات التسجيل بكل سهولة في منحة العمالة غير المنتظمة:

بداية الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني من أجل تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة خدمات المواطنين.

ثم النقر على خيار منحة العمالة غير المنتظمة.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ثم النقر على أيقونة التالي، بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة جديدة بها استمارة طلب الحصول على المنحة يجب إدخال البيانات الخاصة بها.

ثم في الخطوة التالية يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة والنقر على أيقونة إرسال.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

لكي يحصل أفراد العمالة غير المنتظمة على المنحة الخاصة بوزارة القوى العاملة فيجب أن يستوفي المتقدم مجموعة الشروط الموضوعة، التي جاءت على النحو التالي: