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التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 طريقة وشروط التسجيل
منحة العمالة الغير منتظمة 2024
في ظل انتشار جائحة كورونا قامت الحكومة المصرية بتوفير منحة مالية تسمى منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تسبب الجائحة لكثير من الناس بفقد أعمالهم وعلى هذا المزيد من العوز والاحتياج المادي، لذا تم إصدار تلك المنحة، وأفصحت وزارة القِوَى العاملة عن طريقة وشروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024.
طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
فيما يلي نعرض لكم خطوات التسجيل بكل سهولة في منحة العمالة غير المنتظمة:
- بداية الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني من أجل تسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة خدمات المواطنين.
- ثم النقر على خيار منحة العمالة غير المنتظمة.
- بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.
- ثم النقر على أيقونة التالي، بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة جديدة بها استمارة طلب الحصول على المنحة يجب إدخال البيانات الخاصة بها.
- ثم في الخطوة التالية يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة والنقر على أيقونة إرسال.
شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
لكي يحصل أفراد العمالة غير المنتظمة على المنحة الخاصة بوزارة القوى العاملة فيجب أن يستوفي المتقدم مجموعة الشروط الموضوعة، التي جاءت على النحو التالي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المنحة حاملًا للجنسية المصرية.
- يشترط أن يكون المتقدم من الأشخاص المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
- يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك دخلًا شهريًا ثابتًا.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا على الأراضي المصرية بشكل دائم.
- يجب أن يكون عاملًا غير منتظم.
- يشترط ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أملاك أو أصول ذات قيمة كبيرة.
- يجب ألا يكون المتقدم على المنحة من بين العاملين بالقطاع الحكومي.
- وأخيرًا يشترط عدم الاستفادة من أي معاش أو له أي تأمين اجتماعي.