الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط التسجيل في البرنامج 2024

قدمت وزارة التضامن المصرية معاش تكافل وكرامة، وذلك لمساعدة بعض الفئات في تحسين مستوى المعيشة لهم، ويتم صرف المعاش شهريًا بداية من يوم 15، كما حددت بعض الشروط حتى يتم إيصال الدعم إلى مستحقيه، وعليه فإن المستفيدين يبحثون عن رابط الاستعلام الذي من خلاله يمكنهم تفقد حالة المعاش سواء كان ساريًا أم تم تجميده.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يبحث المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة رابط الاستعلام وذلك لتفقد المعاش ومعرفة موعد صرفه ويتم الاستعلام عن طريق اتباع الآتي:

في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

بعد ذلك إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد الذي يرغب في الاستعلام عن حالة معاشه.

ثم النقر على أيقونة استعلام.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، ومن بينها ما يلي:

يشترط ألا يكون الزوج أو الزوجة أو الشخص المسن يعملون في إحدى الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص ويتقاضى أجر يزيد عن 400 جنية.

يشترط ألا يكون الزوج أو الزوجة أو الشخص المسن يتقاضى معاش تأميني أو أي مساعدة ضمن المساعدات الضمانية.

يجب إرفاق كافة الأوراق المطلوبة للتقديم ومن أهمها صورة الرقم القومي السارية وشهادة الميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أوالهجر أو الوفاة، بجانب وصل الكهربائي.

يشترط تقديم شهادة القومسيون الطبي للمتقدمين من أصحاب الإعاقات.

يجب أن يكون المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة من المسنين أن تبدأ أعمارهم من 65 عامًا.

حالات رفض استحقاق دعم تكافل وكرامة

لا يتم قبول طلب الحصول على دعم تكافل وكرامة في حالة من الحالات التالية: