خصصت الحكومة الجزائرية خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024، وذلك هدف تقديم يد العون والمساعدة لكل السيدات اللاتي يمكثن في المنازل ويربين أبنائهن، ولتحسين مستوى معيشتهن وتشجيعهن على التطوير من أنفسهن قامت الحكومة الجزائرية بصرف مساعدة مالية لهن تصرف كل شهر وفيما يلي نوضح لكم طريقة التسجيل بها.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024

لكي تتم عملية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر يجب استخدام رابط التسجيل ومن ثم القيام بمجموعة الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المنحة عبر الرابط المخصص.

ثم النقر على أيقونة “منحة البطالة”.

التسجيل في المنحة من خلال الولاية التي تقيم فيها المرأة التي ترغب في الحصول على المنحة، وذلك لكي لا يتم إلغاء المنحة لها بشكل تام.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بعد ذاك.

وأخيرًا النقر على أيقونة “حفظ”.

من أجل أن تتم عملية التسجل ثم إرسال طلب التقدم للحصول على المنحة.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

يلزم أن تتوافر عدة شروط لكي تقبل المرأة في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، وها هي الشروط تنص على النقاط التالية:

يشترط أن تكون المتقدمة للحصول على المنحة أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم في الجزائر.

يشترط ألا تكون المتقدمة من العاملات أو لها أي مصدر دخل.

يجب أن تكون حاصلة على درجة الشهادة الجامعية كحد أدنى.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و 50 عامًا.

ألا يكون هناك دخل شهري ثابت للزوج، وذلك لكي لا يشكل عائق في أهلية الزوجة في الحصول على المنحة.

يشترط أن يكون لدى المتقدمة أطفال صغار تراعهم وذلك من أجل أن تزيد فرصة القبول في المنحة.

يجب أن تكون المتقدمة أحد المستفيدين من منحة البطالة.

فوائد منحة المرأة الماكثة في المنزل

سوف تعود منحة المرأة الماكثة في المنزل بعدة فوائد على المرأة، وأهمها ما يلي: