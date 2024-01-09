موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 بعد التعديل وزارة التربية العراقية

الكثيرون من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم يبحثون عبر مواقع التواصل ومحركات البحث عن موعد تقدم امتحانات منتصف السنة الدراسية، والتي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية أمسِ أن موعد امتحانات نصف العام سيتقدم مدة أسبوع، فهل تم تغيير جميع المراحل الدراسية أم مرحلة واحدة فقط، من خلال الأسطر التالية في المقال نتعرف معكم عن موعد امتحانات منتصف السنة الجديد والمراحل التي تم تغير الامتحان لها.

متى موعد امتحانات منتصف العام الدراسي في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية من قبل عن موعد امتحانات منصف العام الدراسي، ومن الجدير بالذكر أن جميع المراحل كانت ستفرغ من الامتحانات أخر الشهر الجارين ليعطى للجميع مدة 15 يوم إجازة نصف العام، ولكن وبدون أي مقدمات أعلنت وزارة التربية أمسِ أن امتحانات المرحلة الابتدائية تم تقديمها لتبدأ مع امتحانات الشفوي للمرحلة الثانوية يوم 21 يناير 2024، وتبقى جميع المراحل خلاف المرحلة الابتدائية كما هي لم يتم أي تغيير فيها.

موعد إعلان نتائج نصف السنة في العراق 2024

لم تصرح وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور نتائج نصف العام، حيث أنه لم يبدأ الطلاب بعد في امتحاناتهم، ولكن من المتوقع أن يتم موعد إعلان النتائج بعد بَدْء الطلاب في الامتحانات، والتي يمكن الطلاب بعد ذلك من الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية: