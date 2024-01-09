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وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أشهر القنوات التي تقدم محتوى تعليمي هادف لفئة الأطفال، لهذا يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة تردد قناة وناسة بيبي والكثير من الآباء والأمهات يسعون لمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية تردد القناة وخطوات تثبيت قناة وناسة بالتفاصيل على القمر السناعي نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة بيبي الجديد نايل سات
يمكن أن يقوم الأفراد تحميل قناة وناسة بيبي على الأجهزة الخاصة بهم بكل سهولة وذلك من خلال أدخال تردد قناة وناسة بيبي التالي:
- القمر الصناعي :نايل سات.
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات
يستطيع الأشخاص تنزيل قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية:
- التردد : 11270.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
- الاستقطاب: أفقي.
كيفية تثبيت قناة وناسة بيبي
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الأفراد اتباعها من أجل تحميل قناة وناسة بيبي على الأجهزة الخاصة بهم وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- يقوم الشخص بتوصيل جهاز التلفاز الخاص به بالتيار الكهربائي.
- يستخدم الشخص الريموت كنترول الخاص بالتلفاز من أجل الضغط على زر الإعدادات.
- يختار الشخص القمر الصناعي الذي يريد تنزيل القناة عليه.
- يدخل الشخص بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالتردد مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- يتم الانتظار بضع دقائق حتى يتم تحميل القناة على الجهاز.
- بعد انتهاء مدة التحميل سوف يجد الشخص القناة بالفعل موجودة على الجهاز الخاص به عند البحث عليها من خلال قائمة البحث عن طريق الضغط على زر ok.