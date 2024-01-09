سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 وموعد إصدارها عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الآن، طال انتظار الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 ويتساءل الجميع من المنتظرين عن سبب التأخير في الإعلان عن الأسماء، حيث كان من المفترض أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الوجبة الجديدة في كافة المحافظات العراقية مع بداية العام الجديد، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها، فدعونا نتعرف سوياً على سبب التأخير والموعد المتوقع لإعلان تلك الوجبة ونزول الدعم.

سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

لعلنا نعلم جميعاً مدى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية حيث تقدم الحكومة دعم مادي للأسر العراقية الفقيرة وذلك في ظل حرصها على الحياة الكريمة لمواطنيها، ولكن الجميع يتساءل عن سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الآن، ولعل السبب الأبرز لتأخير تلك الوجبة هو عدم توافر التخصيص المالي من جانب وزارة المالية العراقية، ولكن هناك تنسيق من وزارة المالية ورئاسة الوزراء العراقية على توفير التخصيص المالي لتلك الوجبة السابعة وكذلك باقي الوجبات من الرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين في نهاية شهر يناير الجاري.

استعلام اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بعد أن يتم الإعلان عن كشوفات المشمولين في الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية يمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: