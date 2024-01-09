لعشاق الكرة|.. ما هو تردد قناة ssc الرياضية 2024 الناقلة لمباريات السوبر الإسباني على القمر الصناعي عرب سات

تُعد قناة SSC الرياضية السعودية، المنقولة عبر القمر الصناعي عرب سات، الناقلة الحصرية لجميع مباريات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، الذي ينطلق ابتداءً من غد الأربعاء، الموافق 10 يناير، في المملكة العربية السعودية، ويتم إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عام بمشاركة أربعة أندية إسبانية، مما يشد انتباه عشاق كرة القدم للبحث عن تردد قناة SSC الرياضية لمتابعة مباريات البطولة على هذه القناة العربية المعروفة خلال الفترة المقبلة.

تردد قناة ssc الرياضية 2024

وكشفت قنوات SSC الرياضية السعودية عن بث مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، واللقاء الأول بين ريال مدريد واللقاء الثاني بين برشلونة وأساسونا، الفائزون يتقابلون في نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 14 يناير.

قناة SSC ستبث أيضًا نهائي كأس السوبر الإسباني، ويمكن الحصول على تردد قناة SSC الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات، التردد 12380، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي.

كأس السوبر الإسباني 2024

ينطلق نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، ويُلعب مساء الغد الأربعاء أولى المباريات بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة النصف النهائي، فيما تجري المباراة الثانية بين برشلونة وأوساسونا مساء بعد غد الخميس، الموافق الحادي عشر من يناير 2024.