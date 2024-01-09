القطه حالًا.. تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ الجديد نايل سات وعرب سات

متابعي المسلسلات التركية وخصوصًا مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات، وذلك من أجل متابعة الحلقات الجديدة من المسلسلين، حيث أحد المسلسلات يُعرض على القناة يوم الثلاثاء باللغة العربية، بينما المسلسل الثاني يتم عرضه يوم الخميس، وعلى أي حال دعونا نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن استقباله، تابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤

قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات العربية الموجودة بالوقت الحالي والسبب الأساسي وراء شهرتها هو مسلسل قيامة عثمان وحاليًا أصبح مسلسل صلاح الدين ومسلسل قيامة عثمان، ويمكن للمواطنين والمواطنات تثبيت تردد القناة على مختلف الأقمار، حيث الإحداثيات على النحو التالي:

النايل سات

تردد القناة 12034.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ هو 3/4.

عرب سات

تردد 11034.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب العمودي.

طريقة تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤

ذكرنا لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة على النايل سات وأيضًا على عرب سات، وبالنسبة للتردد فهو خطوات كتابته لتحميل القناة على النحو التالي:

الضغط على القائمة من الريموت من ناحية اليسار أو اليمين على حسب جهاز استقبالك.

اختيار إضافة قناة بعد اختيار التركيب اليدوي.

أضف الإحداثيات على عرب سات ونايل سات.

انتظر ثلاث خطوات على الترتيب بحث ثم تنزيل ثم حفظ.

ستجد القناة بضمن قنواتك بعد ذلك على النايل سات وعرب سات.

ويمكن تغيير ترتيب القناة إلى أي رقم قريب من قنواتك المفضلة واستمتع بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين والمسلسلات الأخرى.