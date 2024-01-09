ارعف دلوقتي .. تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة والفئات المستحقة 2024

هناك كثير من المواطنين يبحثون عن تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة، حيث إنه من المفترض أن يتم إيداع تلك المعاشات في يوم محدد من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، ويريد الأشخاص أن يقوموا بالتعرف على هذا الموعد، وفيما يلي سوف نتناول معا على هذا اليوم المخصص لإيداع تلك المعاشات.

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاشات تكافل وكرامة سوف يتم صرفها في اليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي 2024، فمن المفترض أن يحصل جميع الأشخاص المستحقين عن تلك المعاشات في هذا اليوم، ومن المعروف أن المواطن الذي يكون مستحق لهذا البرنامج لابد ان يتوفر فيه الشروط الآتية:

لا بد من أن تكون الجنسية التي تتعلق بالشخص المتقدم مصرية.

هذا بجانب انه لا بد من أن يكون الشخص مقيم بمصر.

كما أنه ينبغي أن يكون المتقدم ليس لديه تأمين صحي أو اجتماعي.

هذا بجانب أنه لا بد من أن يكون الراتب الخاص بالشخص المتقدم محدود.

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة يكون من أبرز أنواع الدعم المقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أنه توجد سلسلة من الفئات التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإشارة إليه من بينها ما يلي: