يـلا افتـح اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq كَــافة المحافظات

بحث مستمر حول قوائم اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة تلك الوجبة التي تأخرت بشكل ملحوظ حيث كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن ها نحن ذا أصبحنا في أوائل أيام شهر يناير ولم يعلن أي تفاصيل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد صرف هذه الدفعة السابعة المنتظرة، لذلك سنوافيكم بالمستندات الواجب توافرها عند التقديم وطريقة الاستعلام عن الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية استطاعت في وقت قصير أن ترصد جميع الأسر المتعففة الذين هم في حاجة لوجود دعم مثل الدعم المقدم من خلالها، لا سيما أن هذا الدعم مقدم لكل من يحتاج لتوافر أموال يستطيع من خلالها الصرف على نفسه وذويه، لذلك وجدنا ارتفاعا في معدلات البحث حول اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة.

علمنا بأنه إذا لم يسبق لك التقديم على هذا الدعم فلا بد من الاطلاع على المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم حتى يتم تجهيزها مع شخص المتقدم، على أن تتلخص هذه المستندات المطلوبة فيما يلي

يفضل أن يكون هناك بطاقة تموينية.

لا بد من وجود شهادة تثبت الجنسية العراقية.

يفضل وجود شهادة التأييد من مكتب العمل.

لا بد من توفر صورتي شخصية للمتقدم.

كذلك لا بد من وجود صورة من البطاقة الوطنية السارية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين 2024

يمكنك الآن عزيزي المستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن تتعرف على الكشوفات الخاصة بـ اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، حيث أتاحت وزارة العمل إمكانية التعرف على القوائم وتحميلها أيضا بشكل إلكتروني لتوفير عناء الذهاب إلى الوزارة، على أن تتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي