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من هُنــا .. كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024
هناك عدد كبير نجد أنه يظل يبحث باستمرار عن الكشوف الخاصة بدعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فكما نعلم أن دعم برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم التي تقدم لكل المواطنين الذين يكون دخلهم الشهري محدود في دولة العراق، وفيما يلي سوف نتناول سويا كل ما يتعلق بتلك الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الكشوفات الخاصة بهذا الدعم.
كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
عدد هائل من المواطنين بدولة العراق نرى أنهم مهتمون بمعرفة الخطوات التي تتعلق بتنزيل كشوف الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي أبرز تلك الخطوات:
- الخطوة الأولى: التوجه إلى وزارة العمل العراقية، من هنا.
- الخطوة الثانية: اختيار خيار “الرعاية الاجتماعية”.
- الخطوة الثالثة: اختيار رقم الوجبة.
- الخطوة الرابعة: انتقاء عبارة “تحميل كشوف الرعاية الاجتماعية العراق”.
- الخطوة الخامسة: كتابة الاسم.
- الخطوة الأخيرة: عليك الضغط على زر “تنزيل”.
شروط الرعاية الاجتماعية
توجد شروط ضرورية يتوجب أن تكون متواجدة في كل المواطنين الذين يكونوا مستحقين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:
- يتوجب أن تكون الجنسية التي تتعلق بالشخص المتقدم عراقية.
- كما أنه يلزم أن تكون مقيم في دولة العراق.
- كذلك أنه يتوجب أن يكون الدخل الشهري المتعلق بك محدود.
- هذا بجانب أنه لا بد من ألا يكون عند تأمين اجتماعي، أو صحي.
- كما أن من ضمن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، أنه لا بد من أن يكون عمرك بين 18 سنة و60 سنة إن كنت رجل، أو بين 15 سنة و55 سنة للأنثى.