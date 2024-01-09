من هُنــا .. كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024

هناك عدد كبير نجد أنه يظل يبحث باستمرار عن الكشوف الخاصة بدعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فكما نعلم أن دعم برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم التي تقدم لكل المواطنين الذين يكون دخلهم الشهري محدود في دولة العراق، وفيما يلي سوف نتناول سويا كل ما يتعلق بتلك الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الكشوفات الخاصة بهذا الدعم.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

عدد هائل من المواطنين بدولة العراق نرى أنهم مهتمون بمعرفة الخطوات التي تتعلق بتنزيل كشوف الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي أبرز تلك الخطوات:

الخطوة الأولى: التوجه إلى وزارة العمل العراقية، من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار خيار “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: اختيار رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة: انتقاء عبارة “تحميل كشوف الرعاية الاجتماعية العراق”.

الخطوة الخامسة: كتابة الاسم.

الخطوة الأخيرة: عليك الضغط على زر “تنزيل”.

شروط الرعاية الاجتماعية

توجد شروط ضرورية يتوجب أن تكون متواجدة في كل المواطنين الذين يكونوا مستحقين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي أبرز هذه الشروط: