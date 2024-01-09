“وزارة التربية تعلن التبكير”.. موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 لجميع المراحل الدراسية وموعد العطلة

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024، ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 وخاصة بعدما تم تبكيره من قبل وزارة التربية العراقية، حيث أعلنت الوزارة عن موعد امتحانات نصف السنة بالعراق 2024 لكل الصفوف الدراسية في عموم المحافظات، حيث سينطلق ماراثون الامتحانات خلال أيام من الآن.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

وقد كشفت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024، مؤكدة أن الامتحانات الشفوية ستعقد قبل التحريرية بنحو اسبوع كامل، على أن تنطلق الامتحانات التحريرية للمرحلة الابتدائية في يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة لتنتهي في يوم 31 يناير في عموم المحافظات العراقية، أما عن امتحانات المرحلة الثانوية فستنطلق يوم 21 يناير لعام 2024 وتستمر حتى 31 يناير أيضًا، وكشفت الوزارة أن يوم السبت لا يعد يوم عطلة خلال فترة الامتحانات.

موعد عطلة نصف السنة بالعراق 2024

من المقرر أن يحصل الطلاب على عطلة نصف السنة بالعراق 2024 بداية من الاول من شهر فبراير وتستمر لمدة 14 يوم حتى 15 فبراير من ذات الشهر، وهي تلك المدة التي منحتها الوزارة هذه المدة لكي يأخذون قسط من الراحة من المقررات الدراسية، وفي حال صدور أي قرارات جديدة سوف يتم نشرها على الموقع الخاص بالوزارة على شبكة الانترنت باعتباره احد القنوات الرسمية لها، وكانت الوزارة قد قامت بتبكير موعد امتحانات المرحلة الابتدائية في عموم المحافظات، فيما لم يتم تغير موعد امتحانات المرحلة الثانوية، لتنطلق الاختبارات الشفهية للمرحلة الثانوية في كل المحافظات العراقية بداية من يوم 14 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 20 يناير 2024 لجميع الطلاب والطالبات المقيدين به، وفور الانتهاء من اعمال التصحيح سيتم الكشف عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لها.

أصدرت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الماضية بيان رسمي تكشف فيه موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 بعد التعديل الذي أجرته بتبكير امتحانات المرحلة الابتدائية في كافة المدارس، لتنتهي الامتحانات في 31 يناير الجاري.