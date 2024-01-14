“هــڛۜــہ ּڜــﯣڣ ۛ ּا̍ڛۜــمۘــک ڣــۑْۧــﮪــمۘ” اسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024 𝕄𝕆𝕄𝔻.𝔾𝕆𝕍.𝕀ℚ
اسماء منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة الأخيرة pdf
يتداول العديد من المواطنين في العراق أخبارا تخص اسماء منحة المليون ونصف للعائدين، حيث تقدم العراق منحة المليون ونصف للعائدين بهدف تحسين جودة المعيشة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتعمل هذه المنحة على مساندتهم وتوفير متطلباتهم الأساسية في ظل غلاء السلع، حيث تسعى لتوفير حياة كريمة لهم، وتهتم الدولة العراقية اهتماما كبيرا بتقديم هذه المنحة، ونحن الان سوف نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور التالية، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف وطريقة التقديم أيضًا.
اسماء منحة المليون ونصف للعائدين
قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن إصدارها لقرار الموافقة على منحة المليون ونصف للعائدين من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين، وقد أعلنت الوزارة في بيانا لها عن أسماء بعض المواطنين الذين تم قبولهم في منحة المليون ونصف في العراق و بإمكانهم أن يقوموا بصرف هذه المنحة عن طريق استخدامهم كروت الفيزا الخاصة بكل مواطن.
كيفية الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف في العراق
عن طريق إتباع النقاط التالية:
“الدفعة الجديدة spa.gov.iq” استعلم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf
- أولا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الهجرة والمهجرين.
- ثانيًا قم بالنقر على الأيقونة المحددة بالمنح.
- ثالثًا لابد من قيامك بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.
- رابعاً وأخيراً قم بالنقر على زر البحث، و سوف يتم عرض الملفات بأسماء الذين تم قبولهم في المنحة، وسوف تستطيع من خلالها التعرف على بياناتك اذا كانت متطابقة مع هذه الأسماء.