هيتضافوا أخيرًا .. خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين عبر مصر الرقمية 2024

العديد من مواطني جمهورية مصر العربية يقومون بالتساؤل عن تلك الخطوات التي يمكن اتباعها لكي يتم إضافة المواليد الجدد في التموين، ومن المعروف أن وزارة التموين تسهل العديد من الخدمات على المواطنين، لذا تقوم بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجونها، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة لإضافة تلك المواليد.

إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

يمكن أن يتم إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى موقع مصر الرقمية، من هنا.

الخطوة الثانية: سجل الدخول للمنصة.

الخطوة الثالثة: اختر زر “التموين” من بين الخدمات المتوفرة أمامك.

الخطوة الرابعة: انتقي أيقونة “ضم أفراد أسرتي”.

الخطوة الخامسة: أدخل الرقم القومي بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة: انقر على زر “إضافة”، وبعدها سيتم الإضافة ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال هذا الموقع الرسمي الخاص بالمنصة.

شروط إضافة المواليد الجدد

هناك كثير من الأشخاص يريدون أن يقوموا بإضافة أبنائهم للبطاقة التموينية ولكن كما نعلم أن الوزارة أوضحت أنه توجد جملة من الشروط الضرورية لكي يتم الإضافة، ومن الجدير بالذكر أنه توجد سلسلة من الشروط اللازمة اللازمة لإضافة المواليد الجدد، من ضمنها ما يلي: