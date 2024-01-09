“الاخضر ولع وركب الصاروخ 𝔸𝕃𝔻𝕆𝕃𝔸ℝ” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم طار فـ السما
سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء
يتساءل جميع المستثمرين بالفترة الأخيرة عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك ذلك الذي قد وصل اليوم البيع 53.66 وسعر الشراء 53.89، وهو قد سجل استقرارًا واضحًا داخل البنوك مع ابتداء التعاملات بعد الرجوع من الإجازة، فهناك إلى حد ما استقرار في أسعار الدولار، إذا ما تم مقارنتها بالسوق السوداء الموازية، وذلك نتج عن قرارات في الأسواق العالمية، إذ أن أسعار التداول تتأثر بشكل كبير بعوامل متعددة تساهم بتغيير سعر الصرف وبشكل لحظي، كما أن حجم العرض والطلب هو إحدى هذه المؤثرات.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سجلت الأسعار الخاصة ببيع الدولار وشرائه اليوم ارتفاعًا كبيرًا بسوق السوداء، إذ أن سعر الشراء وصل حتى 54 جنيه أما سعر البيع أصبح 54.17 جنيه مصري، بينما أصبح مستقرًا إلى حد ما داخل البنوك المصرية إن كان في الشراء أو البيع، وإليكم الأسعار وهي كالآتي:
- البنك المركزي سعر شراء الدولار به اليوم 30.84 أما عن سعر البيع بالساعات الأخيرة فهي 30.93 جنيه.
- البنك الأهلي سعر الدولار الشراء 30.75 أما عن البيع 30.85 جنيه.
- سعر الدولار بفروع بنك مصر الشراء 30.75 أما البيع 30.85 جنيه.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقر حتى وصل إلى 30.85 جنيه أما البيع 30.95 جنيه.
- بنك سي أي بي سعر الدولار الشراء 30.85 أما البيع 30.95 جنيه.
- الدولار سعره داخل بنك أبو ظبي 30.90 للشراء أما البيع 30.5 جنيه.
- سعر الدولار داخل بنك السويس 30.95 الشراء أما البيع 30.95 جنيه.
- المصرف المتحد قيمة الدولار الشراء 30.85 أما البائع 30.95 جنيه.
العوامل المؤثرة في سعر الدولار
هناك عدة عوامل تؤثر في أسعار الدولار وتغييرها يوميًا، وإليكم هذه العوامل وهي كالتالي:
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- أولًا العرض والطلب إذ أن السلع عند تصديرها يتحتم أن يتم دفع ثمنها بالدولار، ولذا لابد من بيع العملات المحلية وكذلك شراء الدولار، وتقوم الحكومة والشركات بطرح سندات لجمع رأس مال المستثمرين الأجانب بشرائها.
- نفسية السوق وذلك لأن ضعف الاقتصاد الأمريكي يؤدي لانخفاض الاستهلاك مع ارتفاع نسبة البطالة، ولذا فإن الولايات الأمريكية تواجه بيوع التصفية.
- العوامل التقنية إذ أنه لابد على المتداولين أن يقوموا بقياس عرض الدولار إن كان أكبر أو حتى أصغر من نسبة الطلب عليه، ولذا لابد من مراقبة الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على قيمة الدولار وذلك يشمل الإحصاءات الحكومية المتنوعة.