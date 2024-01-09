أجدد تردد قناة وناسة للأطفال علي النايل سات والعربسات

قناة وناسة قناة تلفزيونية فضائية عربية مخصصة للأطفال. تأسست عام 2008 مملوكة لشركة مركز تلفزيون الشرق الأوسط ومقرها في دبي الإمارات العربية المتحدة. تبث القناة برامجها على مدار 24 ساعة باللغة العربية الفصحى وتعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال من جميع الأعمار. تتضمن بعض البرامج الشهيرة وأغاني وأناشيد وايضا رسوم متحركةو ايضا برامج تعليمية.

تردد قناة وناسة علي القمرالنايل سات

تعرفوا على تردد قناة وناسة للأطفال عام 2024، عبر القمر الصناعي نايل سات. واستمتعوا بمحتوى مشوّق على قناة وناسة الرائعة.

اضبطوا التردد على الرقم 11470

معدل الترميز يبلغ 27500،

يمكنكم ضبط معامل التصحيح الخطأ على نسبة 5/6.

وفيما يتعلق بالاستقطاب، اختاروا الاستقطاب العمودي

تردد قناة وناسة علي القمر العربسات

اكتشف الآن أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال لعام 2024 على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكنك ضبط القناة من خلال المعلومات التالية:

استقبل قناة وناسة للأطفال على ترددها الجديد الذي يبلغ 11270،

يمكنك ضبط معامل تصحيح الخطأ على نسبة 3/4

معدل الترميز البالغ 27500.

قناة وناسة تقدم لك تجربة بجودة عالية (HD)،

أهم برامج قناة وناسة للاطفال الجديد 2024

تتنوع محتويات قناة وناسة بين الألعاب المسلية وأفلام الكرتون الزمنية القديمة والحديثة وتركز القناة على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني المختلفة، ملبيةً بذلك اهتمامات جميع الفئات العمرية، وتلبي رغبات الأمهات