“هتلاقي اسمك فيهم” العمل تُطبق زيادة عاجلة بـ 500 ألف لجميع العمال المتقاعدين

في إطار طرح العديد من المساعدات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، قامت وزارة العمل بتطبيق زيادة فورية لجميع العمال المتقاعدين لتصل رواتبهم لـ 500 ألف دينار عراقي يتم العمل على صرفهم بشكل شهري، حتى أن هذه الزيادة جاءت عقب توجيهات مجلس الوزراء العراقي، وتوفير الدعم المادي اللازم لكافة المستفيدين والمشتركين في الهيئة العامة للتقاعد.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأن هذه الزيادة قيمتها الأساسية بلغت 100 ألف دينار، بما يرتفع بذلك راتب العامل من 400 إلى 500 ألف دينار يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي، نظرًا لتدبير التمويل اللازم في جميع المصارف الحكومية بالعراق، حتى أنه في حالة وجود أي مشكلة أو عقبة أثناء عملية الصرف يتم التواصل مع الوزارة للقيام بحلها على الفور.

الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-