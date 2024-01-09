هسه نَزل اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 50 ألف عقد + كشوف اسماء الفائزين بالدرجات الوظيفية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن تعيينات عقود وزارة التربية التى قد فتحت باب التقديم عليها حوالي 50 ألف درجة وظيفية فى كل المدارس لجميع محافظات العراق، وتقوم الوزارة بفحص هذه الطلبات المقدمة على هذه الوظائف لفحصها واختيار المستحقين طبقا للشروط المطلوبة فى هذه الوظائف، وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل فى المقال التالي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين

يمكن متابعة الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة التربية العراقية عن طريق إجراء هذه الخطوات:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم اختيار المسابقة الوطنية لتعيينات وزارة التربية.

وكتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

ويتم النقر على مربع استعلام النتائج.

ومعرفة كافة التفاصيل حول تعيينات عقود وزارة التربية.

موعد الإعلان عن أسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها ستقوم بالإعلان عن كشوف أسماء المقبولين في تعيينات 50 ألف عقد لبعض التخصصات في كافة المحافظات العراقية وذلك خلال الأسبوع القادم، حيث بدأت عمليات فرز الاستمارات على أن يتم إدراج الأسماء في قوائم نهائية قبل نشرها رسمياً عبر موقع الوزارة الرسمي للوزارة.

معايير اختيار المقبولين في تعيينات 50 ألف عقد أعلنت الوزارة عن وجود معايير للمفاضلة بين طلبات المتقدمين في تعيينات الخمسين ألف عقد، وهي أن يحصل المتقدم على نسبة 15% إذا كان من ذوي الشهداء أو شهداء الحشد الشعبي نسبة 10% للتعاقد مع ضحايا الإرهاب و العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. نسبة لا تقل عن 15% لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كذلك نسبة 2 % للتعاقد مع الأقليات من المكون المسيحي معيار معدل التخرج لأصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم، وسنة التخرج.

والحالة الاجتماعية على أن يحصل الأعزب على درجتين، والمتزوج من غير أطفال له خمس درجات أما من لديه أبناء فله عشر درجات حتى في حالة كونه مطلق أو أرمل.