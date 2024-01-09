هسه سعر 100 دولار في العراق اليوم + اعـرف كام سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
يبحث المواطنون عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ويتساءلون عن سعر الصرف الحالي 100 دولار مقابل الدينار العراقي، والذي يعتبر من العملات الرئيسية التي يبحث عنها التجار والمستثمرون في جميع محافظات دولة العراق، ويعتبر هذا الموضوع من اكثر المواضيع الذي يتم البحث عنها، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الدينار العراقي حيث قد وننقل لكم جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع تابعوا معنا السطور التالية.
سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي
ولقد جاءت أسعار الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي، فقد جاءت أسعار الدولار اليوم كالاتي:
- سجل اليوم سعر 2 دولار أمريكي بحوالي 2,620.00 دينار عراقي
- كما سجل اليوم سعر 5 دولار أمريكي بحوالي 6,550.00 دينار عراقي
- اليوم سعر 10 دولار أمريكي بحوالي 13,100.00 دينار عراقي
- سجل اليوم سعر 15 دولار امريكي بحوالي 19,650.00 دينار عراقي
- وسجل اليوم سعر 50 دولار أمريكي بحوالي 65,500.00 دينار عراقي
- كذلك سجل اليوم سعر 100 دولار أمريكي بحوالي 131,000.00 دينار عراقي
- وسجل اليوم سعر 250 دولار امريكي بحوالي 327,500.00 دينار عراقي
- ايضا سجل اليوم سعر 500 دولار أمريكي بحوالي 655,000.00 دينار عراقي
- وسجل اليوم سعر 1000 دولار أمريكي بحوالي 1,310,000.00 دينار عراقي
- كما سجل اليوم سعر 2500 دولار امريكي بحوالي 3,275,000.00 دينار عراقي.
سعر الدولار في بورصة بغداد والبصرة
بالبحث عن سعر الدولار اليوم في العراق فقد وصل في بورصة بغداد إلى مبلغ 152.700 دينار، أما بالحديث عن سعر الأخضر الأمريكي في بورصة البصرة فقد وصل سعر 100 دولار اليوم في بورصة البصرة إلى حوالى 152.700 دينار، وهذا الجدول لمساعدتك لمعرفة سعره بسهولة:
|قيمة الدولار الأمريكي
|سعر الدينار العراقي
|1 دولار
|1,304.7400
|5 دولارات
|6,523.7000
|10 دولارات
|13,047.4000
|20 دولارًا
|26,094.8000
|25 دولارًا
|32,618.5000
|50 دولارًا
|65,237.0000
|100 دولارًا
|130,474.0000
|200 دولارًا
|260,948.0000
|250 دولارًا
|326,185.0000
|500 دولار
|652,370.0000
|1000 دولار
|1,304,740.0000
|2000 دولار
|2,609,480.0000
|2500 دولار
|3,261,850.0000
|5000 دولار
|6,523,700.0000
|10000 دولار
|13,047,400.0000
|20000 دولار
|26,094,800.0000
|25000 دولار
|32,618,500.0000
|50000 دولار
|65,237,000.0000
|100000 دولار
|130,474,000.0000
|200000 دولار
|260,948,000.0000
|500000 دولار
|652,370,000.0000
|1000000 دولار
|1,304,740,000.0000