لينك بي دي اف كشوفات نقل النفوس في العراق 2024 خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

أضافت وزارة الداخلية العراقية العديد من الخدمات للمواطن العراقي في جميع المحافظات والمدن العراقية، وهذه الخدمات يحصل عليها المواطن في العراق بسهولة ويسر، وهذا ما تجتهد الحكومات العراقية فيه لتيسير هذه الخدمات، و من ضمن هذه الخدمات خدمة كشوفات نقل النفوس في العراق، كما إهتم العديد من المواطنين بالبحث عن جميع التفاصيل المطلوبة والمتعلقة بهذا الموضوع الذي تم الإعلان عنه في الفترة الحالية، لذا تابع معي لمعرفة كل ما يهمك بخصوص هذه الخدمة.

كشوفات نقل النفوس في العراق

أعلنت وزارة الداخلية بالعراق عن أسماء المقبولين بخدمة نقل النفوس علي هيئة كشوفات بي دي إف من خلال موقع حكومة المواطن الإلكترونية في خدمة نقل النفوس، كما تتم عملية كشف الأسماء بالخدمة بخطوات بسيطة ويسيرة علي المتقدم داخل الموقع، كما يمكن التقديم من خلال موقع حكومة المواطن الإلكترونية في خدمة نقل النفوس، والتسجيل لمن يريد أن يغير لقبه و اسمه.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

تم الإعلان عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة من قبل وزارة الداخلية العراقية، وأوضحت أنه باستطاعة المواطن المتقدم أن يستعلم عن نفسه في الكشوفات المتعلقة بالمقبولين فقط من خلال موقع حكومة المواطن الإلكترونية في خدمة نقل النفوس بسهولة إذا اتبع هذه الخطوات..

الخطوات التي يجب اتباعها: