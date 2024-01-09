هوني موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق جميع المحافظات كافة المراحل التعليمية بعد قرارات وزارة التربية

يتساءل جميع الطلاب حول موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق حيث إن هذه الامتحانات سوف تحدد مستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لا سيما أنه لا بد من أن يكون لدى هؤلاء الطلاب المدة الكافية حتى ينجحوا في استذكار المواد التعليمية المقررة عليهم، لذلك أراد هؤلاء الطلاب التابعين لمدارس العراق أن يتعرفوا على تفاصيل مواعيد الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

عادة ما يتم البحث بشكل مكثف من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق تبعا لما يتم وضعه من خطط دراسية وجداول زمنية لتنظيم عملية الدراسة، لذلك وجه طلاب المدارس العراقية السؤال لوزارة التعليم حول هل تم تحديد موعد الامتحانات أم لا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قد أوضحت أنه من المقرر أن تبدأ الفترة الامتحانية داخل المدارس العراقية بداية من يوم 21 من شهر يناير الجاري، على أن تستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته لذلك على الطلاب سرعة إعداد جدول المذاكرة قبل أداء امتحانات نصف العام.

مواعيد الاختبارات الشفوية في مدارس العراق

بعدما تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة حول موعد فترة امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لكل طلاب المدارس داخل حدود العراق، وجدنا أن الطلاب وكذلك أولياء الأمور يتساءلون حول مواعيد الاختبارات الشفوية والتي تم وضعها تبعا لما قررته الوزارة كالتالي