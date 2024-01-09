موعد مباراة ريال مدريد و اتلتيكو مدريد في نصف كأس السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة

متابعي الساحرة الصغيرة من كل مكان بالعالم أعينهم الآن مُسطلة على موعد مباراة ريال مدريد و اتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لهذا اللقاء، حيث البحث عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة وأي فريق سيواجه ضمن كأس السوبر الإسباني، وبتقرير اليوم ننقل لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة، بحيث تتمكنوا من متابعة المباراة من منازلكم.

موعد مباراة ريال مدريد و اتلتيكو مدريد

يتساءل اليوم مشجعي الملكي عن موعد ريال مدريد القادمة في كاس السوبر الإسباني، حيث يواجه الملكي نظيره أتلتيكو مدريد في الدور النصف النهائي من بطولة الكأس، وبعد نفاذ التذاكر من ناحية، ومن ناحية أخرى ترغب الجماهير العربية بمتابعة المباراة، نجد البحث قائم عن الموعد، حيث تنطلق في الأوقات التالية:

يوم الأربعاء غدًا الموافق 10 لشهر يناير لعام 2024.

الساعة 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية – الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

يستقبل استاد الأول بارك هذه الجولة.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد القادمة

مباراة قوية تنطلق غدًا ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني 2024، حيث مباراة ريال مدريد في الرياض أمام أتلتيكو مدريد، ومن المفترض أن تُنقل المباراة على قناة ssc 1 الأولى، حيث قنوات ssc هي الناقل الحصري للبطولة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويأتي تردد قناة ssc1 على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 12523.

استقطاب عمودي.

الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

وقد وصل لاعبي الفريقان إلى الرياض استعدادًا للدور النصف النهائي من كأس السوبر الإسباني 2024، ونتمنى للجميع متابعة ممتعة لهذه الجولة، وللعلم أن التذاكر لهذه المباراة تبدأ من 125 ريال وتصل إلى مبلغ 225 ريال.