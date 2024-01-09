اخبار حساب المواطن .. إيداع حساب المواطن بالدعم الإضافي خلال ساعات للمستفيدين وتعليقه عن هذه الفئة

اخبار حساب المواطن هو ما يسأل عنه مستفيدو حساب المواطن في الفترة الراهنة، وخصوصاً مع اقتراب موعد الإيداع والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة فقط، حيث يتم إيداع حساب المواطن بالزيادة الملكية الممددة لمدة عام كامل، بنسبة 70% على الراتب الأساسي تصرف لكافة المستفيدين المؤهلين دون استثناء، والجدير بالذكر أن هناك فئة من المستفيدين يتم تعليق إيداع دفعتهم هذا الشهر، وفيما هو آت نوضح لكم من هذه الفئة وسبب التعليق، وساعة الإيداع في كافة البنوك، فضلاً تابعونا.

اخبار حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية السعودية، عن إيداع رواتب حساب المواطن لكافة المستفيدين المؤهلين غداً، وذلك بعدما تم تمديد صرف الدعم الإضافي لمدة عام كامل، بحيث يبدأ إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين بداية من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، والجدير بالذكر أنه يتم الإيداع في بنك الراجحي وبعدها يتم الإيداع في باقي البنوك بالتدريج، حيث يمكن للمستفيدين سحب راتبهم بداية من الساعة الثامنة صباحاً.

تعليق صرف مستحقات حساب المواطن عن هذه الفئة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن فئة من مستفيدو حساب المواطن، يتم تعليق دفعاتهم المالية، وهم الأشخاص اللذين لديهم مشكلة في الحساب البنكي الخاص بهم، بحيث يتم تعليق الدفعات حتى يتم حل هذه المشكلة.

كم ينزل حساب المواطن هذا الشهر؟

ينزل حساب المواطن هذا الشهر بزيادة الدعم الإضافي الملكي، بنسبة 70%، بحيث يكون نصيب كل مستفيد بعد هذه الزيادة كالتالي: