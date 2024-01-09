الساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي وكافة البنوك بالدعم الإضافي؟ الموارد البشرية تُوضح

الساعة كم ينزل حساب المواطن؟ هو ما يسأل عنه مستفيدو حساب المواطن في الفترة الراهنة، وخصوصاً مع اقتراب موعد الإيداع والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة فقط، حيث يتم إيداع حساب المواطن بالزيادة الملكية الممددة لمدة عام كامل، بنسبة 70% على الراتب الأساسي تصرف لكافة المستفيدين المؤهلين دون استثناء، والجدير بالذكر أن هناك فئة من المستفيدين يتم تعليق إيداع دفعتهم هذا الشهر، وفيما هو آت نوضح لكم من هذه الفئة وسبب التعليق، وساعة الإيداع في كافة البنوك، فضلاً تابعونا.

الساعة كم ينزل حساب المواطن؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية السعودية، عن إيداع رواتب حساب المواطن لكافة المستفيدين المؤهلين غداً، وذلك بعدما تم تمديد صرف الدعم الإضافي لمدة عام كامل، بحيث يبدأ إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين بداية من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، والجدير بالذكر أنه يتم الإيداع في بنك الراجحي وبعدها يتم الإيداع في باقي البنوك بالتدريج، حيث يمكن للمستفيدين سحب راتبهم بداية من الساعة الثامنة صباحاً.

تعليق صرف مستحقات حساب المواطن عن هذه الفئة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن فئة من مستفيدو حساب المواطن، يتم تعليق دفعاتهم المالية، وهم الأشخاص اللذين لديهم مشكلة في الحساب البنكي الخاص بهم، بحيث يتم تعليق الدفعات حتى يتم حل هذه المشكلة.

كم ينزل حساب المواطن هذا الشهر؟

ينزل حساب المواطن هذا الشهر بزيادة الدعم الإضافي الملكي، بنسبة 70%، بحيث يكون نصيب كل مستفيد بعد هذه الزيادة كالتالي:

راتب المستفيد الرئيسي من الدعم الإضافي والشهري هو 720 ريال سعودي.

وراتب التابع الأقل من 18 عامًا من الدعم الإضافي والراتب الشهري هو 216 ريال سعودي.

وراتب التابع الأكبر من 18 عامًا هو 360 ريال سعودي.

الدعم الاضافي لحساب المواطن

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على إيداع رواتب حساب المواطن بالدعم الإضافي الذي تم تمديده لمدة عام كامل، كما تم الإعلان عن استمرار فتح باب التسجيل في البرنامج لمدة عام كامل، بحيث يمكن التسجيل به بكل سهولة بعد استيفاء كافة شروط البرنامج.