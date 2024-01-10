وزارة المالية .. متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق وقيمة زيادة الحد الأدنى

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق من أهم ما يشغل المتقاعدين لما لهذا الراتب من أهمية كبيرة في توفير احتياجاتهم المعيشية، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الرواتب من بداية كل شهر ميلادي إلى اليوم الثالث من الشهر ولا يتخلف عن هذا الموعد إلا إذا وافق يوم الصرف أيام عطلة فيتم تأخير المواعد أو تقديمه حسب ما يتراءى للهيئة التقاعد والحكومة العراقية، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على تفاصيل موعد صرف رواتب المتقاعدين.

حقيقة تأخير موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

بسبب وجود عطلات رسمية في العراق مع بداية شهر يناير مما أدى إلى تأخير صرف الرواتب بضعة أيام، فهل يؤدي ذلك إلى تأخير موعد صرف الرواتب، في الحقيقة لم يصدر شيئا من قبل الحكومة أو هيئة التقاعد بهذا الشأن، لذلك فموعد صرف الرواتب سيظل مع بداية كل شهر ميلادي، ولن يتغير إلا في حالة موافقة هذا اليوم عطلة رسمية فيحث كما حدث مع هذا الشهر.

ما هي قيمة رواتب المتقاعدين في عام 2024

أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي، وذلك بداية من يناير 2024، حيث اعتبر قيمة الزيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي، تصرف لمن كان أجره أدنى من مليون دينار عراقي أما من كان راتبه فوق المليون فلا يطبق عليه الزيادة التي أقرتها الحكومة العراقية، وتعتمد قيمة الرواتب على عدة عوامل، بما في ذلك: