لا تشيلي الهم يا ست الكل.. منحة المراة الماكثة ٢٠٢٤ الجزائر للمتزوجات بهذه الشروط بموقع www.anem.dz

شروط والتقديم على منحة المراة الماكثة ٢٠٢٤ الجزائر هي ما تشغل بال عدد كبير من السيدات بالجزائر في الوقت الحالي، حيث واحدة من المنح المقدمة من الحكومة إلى السيدات الماكثات بالمنزل وغير قادرين على العمل بجوار أعمال المنزل وحاصلات على شهادات جامعية، ونوضح لكم بتقرير اليوم التسجيل بالمنحة وشروط التقديم من الأساس على تلك المنحة.

منحة المراة الماكثة ٢٠٢٤ الجزائر

هذه المنحة مقدمة إلى السيدات بدولة الجزائر، وذلك من تتوافر بها عدد من الشروط، حيث بعد التأكد من أن الشروط متوافرة في السيدة الجزائرية، عليها التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث وفقًا لـ ملف المرأة الماكثة في البيت 2024، فإن التقديم كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل .

. اختيار سيت منحة البطالة، ثم منحة المرأة الماكثة بالمنزل.

رفع الأوراق المطلوبة واتباع باقي الخطوات للتقديم.

شروط منحة المراة الماكثة ٢٠٢٤ الجزائر

وضح ملف المنحة أنه ثمة عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر بالسيدة حتى يتم قبولها بالمنحة، ومن ثم الحصول عليها، وتأتي شروطها على النحو التالي:

المرأة يجب أن تكونم سيدة جزائرية.

عمر المتقدمة يكون عمرها يبدأ من 19 سنة وإلى 40 سنة.

امتلاك السيدة لمؤهل عالي “مؤهل جامعي”.

ضرورة أن تكون السيدة مقيمة بواحدة من مدن أو محاظات الجزائر.

لا ينبغي أن سبق لها الحصول على تلك المنحة.

أن تمتلك السيدة أطفال وتقوم بإعالتهم.

حيث الهدف من هذه المنحة هي تقديم الدعم والمساعدة للسيدة الماكثة بالمنزل بالجزائر، وهذا كتشجيع لها على الاهتمام بأسرتها.