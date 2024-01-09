تردد قناة ماجد الجديد Majid Kids 2023 على عرب سات ونايل سات

تُعد قناة ماجد للأطفال واحدة من أهم القنوات العربية المتخصصة في بث محتوى للأطفال، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأفلام الكرتونية التي تخاطب الأطفال من جميع الأعمار في الوطن العربي وتبث قناة ماجد للأطفال من مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهي مملوكة لشبكة أبو ظبي للإعلام. وتشرف على القناة نخبة من المسؤولين الذين يتولون مسؤولية تحديث البرامج باستمرار والبث بجودة عالية.

قناة ماجد للأطفال 2023

وقد تم تسمية قناة ماجد بهذا الاسم نسبة إلى مجلة ماجد التي كانت تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال في الوطن العربي منذ عقود. وقد نجحت قناة ماجد للأطفال في اجتذاب قاعدة عريضة من أبناء الوطن العربي لمتابعتها منذ عام بثها 2015 وتُعد قناة ماجد للأطفال منصة ترفيهية وتعليمية شاملة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأفلام الكرتونية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

تردد قناة ماجد للأطفال 2023 الجديد علي النايل سات

لاستقبال تردد قناة ماجد للأطفال بجودة عالية على نايل سات، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بتوجيه طبق الاستقبال اللاقط إلى القمر الصناعي نايل سات. افتح جهاز الاستقبال الخاص بك، وانتقل إلى قائمة التركيب. انتقل إلى قائمة الترددات الأساسية، واضبط الترددات التالية:التردد: 12226 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 اضغط على زر البحث، وانتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القناة. بمجرد العثور على القناة، ستظهر على الشاشة.

تردد قناة ماجد للأطفال 2023 الجديد علي العرب سات