مبرووك تحميل كشوف PDF.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في كل المحافظات

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من أهم الموضوعات التي تشغل الجميع حاليا هو أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم تقوم وزارة العمل العراقية بالإعلان عنها حتى تلك اللحظة، وذلك نظرا لعدم وجود تمويل مادي كافي لتلك الوجبة التي سيستفاد منها الالاف الاسر، حيث تقوم الحكومة العراقية بصرف راتب الرعاية الاجتماعية بشكل شهري للمستفيدين في اطار الحرص على توفير مستوى معيشة جيد لهم، واليكم طريقة الاستعلام.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقريبا ستقوم وزارة العمل العراقية بالاعلان عن كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فور توفير مبلغ مالي ليحصل كل المشمولين على الراتب الشهري الخاص بهم والذي يساعدهم على توفير احتياجاتهم الاساسية خاصة في ظل اقتراب قدوم الشهر الكريم، ويمكنك الاطلاع على كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية الرسمي على شبكة الانترنت.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة.

قم باختيار المحافظة القاطن بها.

وبعد ذلك نضغط على أيقونة الاستعلام.

ننتظر لحظات وستظهر كافة كشوف المشمولين أمامك في ثواني.

اضغط على أيقونة “تحميل” لتحميل الملفات على جهازك.

نقوم بفتح الملفات ونبحث عن الاسم المطلوب.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

فقد حددت وزارة العمل العراقية الشروط التي يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين ليحصلوا على الراتب: