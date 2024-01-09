شوف هتقبض أمتى وحضر محفظتك| رسميا وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات يناير 2024 لكافة موظفي الدولة

تعتبر مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة المصرية من المعلومات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون، وتأتي هذه المعلومات لتقديم المساعدة وتوفير الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام.

وفقًا للوزارة المالية، فقد تم تحديد مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات لشهر يناير للعاملين في جميع الجهات الإدارية بالدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيام العطلات الرسمية، وذلك بموجب المنظومة المالية الإلكترونية، ستتاح مستحقات العاملين في تلك المواعيد عبر ماكينات الصراف الآلي، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة المصرية في هذا المقال.

مواعيد صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024 في القطاعات الحكومية

أعلنت وزارة المالية في مصر عن مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة خلال شهور يناير 2024، وقد تم تحديد هذه المواعيد لضمان صرف المستحقات المالية بشكل منتظم وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وفقاً للإعلان الصادر من وزارة المالية، فإنه تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين والمستحقات المالية، وثلاثة أيام من كل شهر لصرف المتأخرات المستحقة، وتم مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية في تحديد هذه المواعيد.

وسيتم بدء إتاحة المستحقات المالية للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقاً للجدول الزمني المعلن بواسطة المنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات يناير 2024

تم تحديد مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات لشهر يناير للعاملين في جميع الجهات الإدارية بالدولة،وتم تحديد أيام ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، و ٢٨ من يناير لصرف الرواتب والمتأخرات.

صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الأول يوافق 21 يناير 2024 صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الثاني يوافق 22 يناير 2024 صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الثالث يوافق 23 يناير 2024 صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الرابع يوافق 24 يناير 2024 صرف مرتبات يناير 2024 اليوم الخامس يوافق 25 يناير 2024

مواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2024

مواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2024 في أيام 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر نفسه، وسيتم صرف المتأخرات المستحقة عن شهر يناير في أيام 8، و11، و12 من فبراير.

مواعيد صرف رواتب شهر مارس 2024

أما بالنسبة لمواعيد صرف رواتب شهر مارس 2024، فقد تم تحديدها في أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه،وسيتم صرف المتأخرات المستحقة عن شهر فبراير في أيام 7، و10، و11 من مارس.

وعليه، يجب على العاملين التأكد من تواجدهم في الأماكن المحددة لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.

ويجب أيضاً أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المواعيد قد تتغير في حالة وجود أي تعديلات من وزارة المالية.