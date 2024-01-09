منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وشروط التسجيل minha.anem.dz

ازداد البحث عن قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت، وأصبحت من أهم الموضوعات التي تهم الكثير من النساء في الجزائر بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن إرادتها الشديدة في مساعدة السيدات الفقيره والمحتاجه خاصة السيدة الجزائرية التي تكون في المنزل ولا يوجد لديها أي دخل أو عمل ثابت كذلك اللاتي يربين أطفال صغيرة وبحاجة إلى أموال ومساعدات.

قيمة منحة المرأة الماكثة

تصل قيمة المنحة في المنزل 800 دينار جزائري ويتم اعطائها للنساء التي تستوفي بعض الشروط اللازمة والتي جاءت كالآتي:

يجب أن تملك المرأة الجنسية الجزائرية.

وأن تكون مقيمة في الجزائر بشكل دائم.

يجب أن يكون عمرها أكثر من 15 سنة.

عدم وجود عمل لديها في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن لا يكون لديها أي عقارات أو أصول او حسابات في بنوك .

يجب أن لا يكون لديها أي مصدر دخل شهري أو غيره .

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

من اللازم توافر عدد من المستندات لدى كل متقدمة في تسجيل المنحة المرأة الماكثة وجاءت هذه المساعدات كالآتي:

نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة مصورة من شهادة الإقامة.

نسخة مصورة من شهادة الميلاد.

نسخة مصورة من شهادة المؤهل الدراسي.

إذا كانت المرأة المتقدمة للمنحه مطلقه من اللازم تقديم حكم محكمة نهائي بالطلاق بالإضافة إلى تقديم شهادة وفاة الزواج في حال كانت المرأة ألمانيا أي ما يثبت الحالة الإجتماعية لها.

خطوات تسجيل الدخول منحة المرأة الماكثة