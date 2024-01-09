مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144 الموسم الخامس قصة عشق Kuruluş Osman 144

تتمحور قصة مسلسل المؤسس عثمان حول الشخصية القوية للغازي عثمان الأول، الذي يعتبر مؤسسًا للدولة العثمانية العظيمة، يقوم عثمان الذي هو الابن الثالث والأصغر لأرطغرل الذي يتولى زمام الأمور بعد وفاة والده، كما يسعى جاهدًا لتحويل الدولة من وضع الفقر والانحدار إلى دولة قوية وصلبة، يتبع المسلسل رحلة عثمان وجهوده البارزة في تحقيق انتصارات باهرة، وكيف أسس الدولة العثمانية بنجاح.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 144

كشف فريق الإنتاج لمسلسل قيامة عثمان عن إكمال عرض الحلقة رقم 144 مترجمة يوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024، حيث تم تأجيل الحلقة مؤخرًا بسبب إجازة ليلة رأس السنة الميلادية لجميع أفراد الطاقم، لذا سيتم عرض الحلقة كالمعتاد في توقيته المعتاد على قناة ATV التركية، وسيتبعها على الفور العرض الثاني المترجم عبر شاشات الفجر الجزائرية وموقع النور وماي سيما وايجي بست، ندعو جمهورنا الكريم لمتابعة الفقرة التالية من هذا المقال للحصول على جميع ترددات القنوات الناقلة للمسلسل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12034.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة اليرموك