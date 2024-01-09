شغل بـ 6000 وانت طالع.. وظائف وزارة العمل لكافة التخصصات خبرة أو بدون في جميع المحافظات

يبحث الشباب كثيرا عن وظائف وزارة العمل الخالية والمطلوبة، لذلك فلقد اعلنت وزارة العمل عن أتاحت حوالى 600 وظيفة فى شركة آمن، وذلك تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، بمرتبات تبدأ من 3400 جنيه وتصل إلى 13 ألف جنيه شهريا، مع منح إجازات سنوية ومكافآت وتأمين صحي واجتماعي، جاء ذلك فى الإعلان الذى يصدر وتعلن فيه الوزارة عن فرص عمل جديدة في المحافظات، ونعرض لكم فى هذه السطور تفاصيل أكثر حول هذا الأمر.

ماهية وظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل فى عدد من المحافظات من خلال نشرة التوظيف الثانية فى شهر ديسمبر وشهر يناير فى 14 محافظة وهم فيما يلي:

القاهرة.

الجيزة.

أسيوط.

الاسكندرية.

دمياط.

بورسعيد.

الغربية.

القليوبية.

المنيا.

الشرقية.

الوادى الجديد.

الإسماعيلية.

البحيرة.

الدقهلية.

تخصصات وظائف وزارة العمل

ولقد أوضحت وزارة العمل المجالات والتخصصات المطلوبة للعمل لسهولة التقديم عليها وهى كما يلى:

مدرسين جميع التخصصات.

مدير فرع.

مراقبين الجودة.

محاسبين.

عمال خدمات بترولية.

مدخل بيانات.

كيميائيين.

عمال خدمات بترولية.

مهندسين كهرباء.

مسؤول موارد بشرية.

افراد امن.

عمال خياطة.

مراسل بنوك.

عمال نظافة.

ممرضات.

طباخين.

سائقين.

وسطاء تأمين.

وتحرص الوزارة على توفير وظائف لذوي الهمم بهذه المحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، وبرواتب مجزية.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

وتشجع وزارة العمل الخريجين والشباب الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة العمل بالقطاع الخاص،على ضرورة الإسراع فى التقديم لهذه الوظائف، قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم بها، حيث يتاح التقديم لهذه الوظائف ويمكن التقديم لشغل فرص الوظائف الخالية فى وزارة عن طريق التالى: