يا سعدك يا هناك لو أسمك  منهم .. أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024

تم اطلاق منحة المليون ونصف للعائدين عام 2021 من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين وذلك لتوفير مليون ونصف دينار عراقي لجميع الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في العراق فيما يعادل 1200 دولار أمريكي لكل عائلة، ويتم صرفها من خلال البطاقة الذكية ولكن بناءاً على عدد من الشروط لابد من توافرها، سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية بالاضافة إلى رابط أسماء منحة المليون ونصف للعائدين في العراق ومعرفة خطوات التسجيل تابعوا معنا.

الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف العائدين 2024 في العراق الوجبة الجديدة

لكي يتم الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من الأسر المستحقة من المنحة التوجه إلى موقع وزارة الهجرة والمهاجرين بشكل دوري ومتابعتها بالإضافة إلى إتباع عدد من الخطوات وهي كالاتي:

الذهاب الى موقع وزارة الهجرة والمهجرين.

بعد ذلك أختر خانة المنح ثم تليها تحديد منحة المليون ونصف.

عليك بعد ذلك كتابه رقم الهاتف الخاص بك.

ثم النقر على كلمة بحث.

بعد هذه الخطوات سيتم ظهور قائمة بالأسماء المطابقة لبياناتك.

خطوات تسجيل منحة المليون ونصف العراق والتقديم عليها

تتم عملية التسجيل على منحة المليون ونصف في عراق بشكل اقتراني عن طريق موقع وزارة الهجرة والمهجرين باتباع عدد من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي: