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تـوا افتحـ رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf موقع وزارة العمل mosla gov iq جميع المحافظات والمراكز
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
يريد الكثيرون من المواطنين فى العراق التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية، التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014،تقدم الحكومة العراقية الدعم اللازم للذين يحتاجون الى رعاية اجتماعية، من الفئات التي تعيش تحت خط الفقر من المواطنين العراقيين ومواطني الدول الأخرى المقيمين فى العراق، تابعوا معنا السطور القادمة.
بحث أسماء الرعاية الاجتماعية
أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الانتشار في جميع المحافظات العراقية، ويعطي أصحابهم الحق في الحصول على الحياة الكريمة التي يحتاج أن يعيشها كل مواطن داخل حدود بلده، ولقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي الالكترونيه تسهيلا على المواطنين وتوفير وقتهم للتعرف على كافة التفاصيل.
رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية 2024
- الدخول إلى موقع منصة مظلتي.
- بعد ذلك حدد خانة الرعاية الاجتماعية.
- في الخانات المخصصة أدخل البيانات المطلوبة منك.
- بعد الإنتهاء إضغط على الملف الظاهر أمامك pdf.
- قم بتثبيت الملف pdf على الجهاز الخاص بكم.
- افتح الملف وابدأ بالبحث عن الاسم المطلوب.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية
- تقبل المؤسسة أبناء الحضانات الإيوائية .
- أن يكون يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الإجتماعية والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة.
- أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعا بإحدى السجون بسبب الحكم عليه بالسجن
- أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو الأم أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل وحاجته إلى الرعاية الإجتماعية.
- ألا يكون قد صدر على الطفـل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعايـــــــــــة الأحداث.
- ألا يكون مصاباً بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.
- يجوز للمؤسسة تحصيل فروق تكاليف رعاية الأبناء بها في حالة توافر إحـــدى الشروط المشار إليها.
- يجب إستمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن (18) سنة في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه وبشرط إستمرار الظروف التي أدت إلــــــى إلتحــــــاقه بالمؤسسة واجتياز كل مراحل التعليم بنجاح.