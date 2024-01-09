تـوا افتحـ رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf موقع وزارة العمل mosla gov iq جميع المحافظات والمراكز

يريد الكثيرون من المواطنين فى العراق التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية، التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014،تقدم الحكومة العراقية الدعم اللازم للذين يحتاجون الى رعاية اجتماعية، من الفئات التي تعيش تحت خط الفقر من المواطنين العراقيين ومواطني الدول الأخرى المقيمين فى العراق، تابعوا معنا السطور القادمة.

بحث أسماء الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الانتشار في جميع المحافظات العراقية، ويعطي أصحابهم الحق في الحصول على الحياة الكريمة التي يحتاج أن يعيشها كل مواطن داخل حدود بلده، ولقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي الالكترونيه تسهيلا على المواطنين وتوفير وقتهم للتعرف على كافة التفاصيل.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

بعد ذلك حدد خانة الرعاية الاجتماعية.

في الخانات المخصصة أدخل البيانات المطلوبة منك.

بعد الإنتهاء إضغط على الملف الظاهر أمامك pdf.

قم بتثبيت الملف pdf على الجهاز الخاص بكم.

افتح الملف وابدأ بالبحث عن الاسم المطلوب.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية