لمشاهدة أحدث الأفلام العربية.. تردد قناة الحرامي 2024 على القمر الصناعي نايل سات بأعلى جودة

تعتبر قناة الحرامي من أشهر القنوات الجديدة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، كما أنها مفضلة لدى عدد كبير من المشاهدين، حيث يتابعها ملايين الناس من مختلف دول العالم بسبب المحتوى المميز الرائع التي تقدمه منذ أن ظهرت مثل أفضل الافلام والمسلسلات العربية والعالمية المشهورة بأفضل جوده في المشاهدة، فسوف نوضح لكم اليوم تردد قناة الحرامي الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024.

تردد قناة الحرامي الجديدة 2024

نجحت قناة الحرامي في وقت قليل وأصبحت من أفضل قنوات النايل سات وأهم الإضافات التي ظهرت مؤخراً على كافة الأقمار الصناعية، حيث أنها تهتم بتقديم محتوى رائع مميز يتنوع ما بين المسرح والسينما والترفية كما أنها تسعى إلى تقديم تشكيلة متنوعة من كافة الأعمال السينمائية التي ترضي إعجاب المشاهدين من كافة دول العالم، كما أنها مجانية ومستمرة في تقديم برامجها على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة الحرامي السينما 2024

تردد القناة: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناه الحرامي على النايل سات 2024

لكي تتمكن من ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم وتحميل بيانات القناة على القمر الصناعي نايل سات عليك إتباع عدد من الخطوات والتي تتمثل فيما يلي: