طرح شقق سكن لكل المصريين 4 .. مليون شقة لمحدودي الدخل ومفاجأة للشباب في كراسة الشروط

من المواضيع الأكثر بحثاً عبر الإنترنت لدى المواطنين ذوي الدخل المحدود والمحتاجين هو طرح شقق سكن لكل المصريين 4، حيث يقترب موعد إعلان ال18 الذي يشمل طرح شقق الإسكان المنتظرة بفارغ الصبر من قبل فئة المحدودين ومنخفضي الدخل، وذلك ضمن مبادرة الرئاسة “سكن لكل المصريين” في موسمها الرابع، حيث تأتي الإسكان مع إصدار كراسة الشروط المتعلقة بسكن لكل المصريين 4 في إعلان 18 المقرر في الربع الأول من عام 2024.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 4

تستعد وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، للكشف عن إعلان جديد ضمن مبادرة سكن كل المصريين 4 في الربع الأول من العام الحالي 2024، هذا يأتي بعد اكتمال حصر الأراضي الشاغرة في مختلف المدن والمحافظات، استعدادًا لطرحها لشركات المقاولات قبل عرضها للحجز من قبل المواطنين.

سيشمل الإعلان المقبل الذي تعده وزارة الإسكان مجموعة واسعة من المحافظات والمدن، مثل الصعيد والجيزة والقاهرة ومحافظات الدلتا. سيتضمن الإعلان كذلك مدنًا جديدة مثل سوهاج وأسيوط وأسوان وبرج العرب وأكتوبر، بالإضافة إلى حدائق العاصمة وبدر ومايو، وستشمل أيضًا عددًا من المحافظات الأخرى.

التمديد لتقديم طلبات الإعلان التكميلي لـ سكن لكل المصريين 3

أعلنت وزارة الإسكان يوم الأربعاء الماضي عن تمديد فترة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الانضمام إلى إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لمشروع ‘سكن لكل المصريين 3’ بنظام التمويل العقاري، هذا التمديد سيستمر حتى 15 يناير الجاري بدلاً من الموعد السابق في 4 يناير، وذلك انسجاماً مع تزايد الإقبال الكبير من قبل المواطنين مؤخرًا.

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان التكميلي يستهدف المواطنين الذين قاموا بالتقديم في الطرح الأول للإعلان ويستوفون الشروط، لكنهم خارج أولوية الوحدات المتاحة حاليًا لفئة منخفضي الدخل، وأوضحت أن هذا القرار يأتي استجابة لطلبات المواطنين الذين لم يكملوا الإجراءات الضرورية للتحويل بعد، خصوصًا الذين لم يسددوا مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المعتمدة.