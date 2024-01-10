“منحة المرأة 2024” anem.dz لينك التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر الشروط وخطوات التسجيل

تم إطلاق منحة المراة المقيمة في الجزائر، كجزء من البرامج الاجتماعية الحكومية الهامة في السنوات الاخيرة، يهدف هذا البرنامج إلى دعم النساء اللاتي يعيشن في المنزل ويعانين من ضيق الحالة المالية، تهدف الحكومة الجزائرية إلى تحسين ظروف حياة هؤلاء النساء، من خلال تقديم منحة مالية شهرية لهن، تهدف هذه المنحة إلى توفير حياة كريمة للنساء وأسرهن، واليوم سنقدم لكم رابط التسجيل وشروط المنحة بالتفصيل.

منحة المراة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024

تعد منحة المرأة الماكثة في الجزائر، احد البرامج الاجتماعية الهامة التي تدعم المراة الجزائرية لدعم النساء اللاتي يفضلن البقاء في المنزل، والاهتمام برعاية الأسرة، والمنزل وتحسين ظروف حياتها وتوفر لها ولعائلتها حياة كريمة، تساهم هذه المنحة في الحد من الفقر والبطالة في المجتمع الجزائري، وتعتبر واحدة من البرامج الاجتماعية الواعدة التي يمكن ان تساهم في تنمية المجتمع الجزائري، تتضمن المنحة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها لدى المتقدمات.

شروط الحصول على المنحة للنساء 2024 بالجزائر

للنساء المقيمات في الجزائر الراغبات في الحصول على المنحة المخصصة لهن، يجب عليهن الامتثال لمجموعة من الشروط المحددة من قبل الجهة المختصة، لتحديد استحقاقهن للمنحة، يتعين على المتقدمات توافر الشروط التالية للتقديم في المنحة:

يجب ان يحمل المتقدمات الجنسية الجزائرية.

يجب ان تكون المتقدمات مقيمات دائمات في البلاد.

يجب ان يكون العمر للتقديم خمسة عشر عاما فما فوق، ولا يسمح للاشخاص دون هذا العمر بالتقديم.

المنحة موجهة للنساء غير العاملات، مما يعني انهن لا يجب ان يكون لديهن وظيفة سواء في القطاع العام او الخاص.

يجب على المتقدمات الا يكون لديهن اي مصادر دخل منتظمة.

خطوات التسجيل في منحة المراة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر

يمكن للمراة اتباع الخطوات التالية للتقدم بطلبها للحصول على منحة المراة الماكثة في البيت: