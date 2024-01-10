صندوق الاسكان العراقي يوضح خطوات التقديم على قروض الإسكان في العراق+ شروط التقديم

قروض الإسكان في العراق من أكثر الأمور بحثاً حيث أنه بعد أن أعلن وزير الإعمار عن موعد إطلاق التطبيق يترقب بعض العراقيين شهر فبراير بشغف كبير من أجل التقدم بطلب للحصول على قروض صندوق الإسكان وهذه القروض التي قد يصل مجموعها إلى 60 مليون دينار عراقي مخصصة للمواطنين الذين يملكون أراضي ويرغبون في البناء عليها.

قروض الإسكان في العراق

قال بنكين ريكاني وزير الإعمار العراقي في تدوينة “أتلقى العديد من الاستفسارات حول فتح طلبات الحصول على قروض الإسكان في العراق وللتوضيح تابع ما يلي:

سيتم فتح الطلبات من 4 فبراير حتى 7 فبراير يومياً لمجموعة من المحافظات، كما أن أن “الطلب سيبقى مفتوحا حسب المبلغ المتوفر وسيغلق عند استنفاده”.

سيتم سداد القرض على ثلاث دفعات: 30% للسقف، 40% للسقف، 30% للتشطيبات كما أنه سيتم تحديد جدول الدفع هذا من قبل لجنة ذات معرفة متخصصة والتي ستقوم بالتحقق من كل دفعة في كل مرحلة.

ويتم الدفع الإلكتروني الشهري لنسبة الاستقطاع البالغة 348 ألف و750 دينار عن طريق شركة متخصصة وفق المنافذ الإلكترونية المعتمدة من صندوق الإسكان.

إذا توفي المقترض فسيتم مصادرة القرض وسيتعين على ورثته الذين لديهم وثيقة وصاية المضي قدمًا هنا لإنهاء المعاملة وتسديد الدفعة النهائية.

شروط التقديم

الآن إليكم جميع شروط التقديم: