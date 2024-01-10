شروط التسجيل في حساب المواطن 1445 هـ لـ توفير الدعم المالي الضروري

يُعتبر حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أحد البرامج الحكومية الرئيسية التي تقدم الدعم المالي والاجتماعي للمواطنين، وفي حال وجود حاجة لإزالة تابع من حساب المواطن يجب على المستخدمين اتباع الإجراءات الصحيحة لتفادي المشاكل القانونية وضمان استمرارية الدعم، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الطريقة الصحيحة لحذف تابع من حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

لضمان الحصول على الدعم المتوفر من حساب المواطن، يجب على المواطنين الإلمام بكافة الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها أثناء التسجيل، فيما يلي بعض الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت قيمة الراتب الشهري.

إيضاح الحالة الاجتماعية للمتقدم سواء كان أعزب أو متزوج.

تقديم أوراق إثبات عدد أفراد الأسرة.

تحديث البيانات بشكل مستمر لعدم التعرض لسقوط دعم حساب المواطن.

أهمية حساب المواطن في السعودية