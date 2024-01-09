نزل تردد قناة سمسم الجديد 2024 للاستمتاع بالبرامج التعليمية للاطفال كافة الأعمار

البحث عن تردد قناة سمسم يزداد بمرور الوقت حيث يرغب الجميع في تثبيت هذه القناة الفضائية المميزة التي تهتم بتقديم كل ما يجذب انتباه الأطفال، بالإضافة إلى أنها تتميز عن غيرها من القنوات الفضائية كونها تقوم بعرض الكرتون الذي ينمي الثقافات الدينية لدى الصغار، كما أنها أيضا سوف تساعد الصغار في التعرف على تعاليم الدين الإسلامي كل هذا يعتبر سبباً أساسياً وراء بحث الكثير من الأمهات وكذلك الآباء عن تلك القناة المميزة.

تردد قناة سمسم

نظرا لكون القائمين على هذه القناة الفضائية يسعون لتوفير كافة البرامج التي تزيد من إعجاب ورغبة الوالدين في تثبيتها على جهاز الريسيفر، فإننا وجدنا أنه حينما توقفت إشارة البث الخاصة بالقناة غضب الكثير من الأطفال أيضا كونهم يحبون قضاء أوقاتهم أمام هذه القناة المميزة، لذلك ارتفعت معدلات البحث حول تردد قناة سمسم.

والآن يمكنك عزيزي المتابع أن تقوم بتثبيت هذه القناة على القمر الصناعي المستخدم داخل منزلك، على أن يكون تردد هذه القناة كالتالي

أولاً: تردد قناة سمسم على النايل سات

التردد: 11334

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

ثانياً: تردد قناة سمسم على عرب سات

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

مميزات قناة سمسم الفضائية

منذ أول انطلاقة لهذه القناة الفضائية واستطاعت أن تستحوذ على محبة الكثير من الأطفال وكذلك أولياء الأمور كونها تعرض كل ما يفيد الطفل دون انقطاع في البث، بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإسلامية كل ذلك كان سبباً في البحث عن تردد قناة سمسم، بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة مميزة من الأناشيد ومن ضمنها ما يلي

أنشودة نصحي بدري.

أنشودة أيها الطير.

أنشودة شيخ الكتاب.

أنشودة التفاحة.

أنشودة الطبيب.

أنشودة الوضوء.

كما أنها تعرضت مجموعة من البرامج المميزة مثل