سلي اطفالك.. تردد قناة تنه ورنه+ البرامج التي تعرض على قناة تنة ورنة

تردد قناة تنه ورنه سوف يتم تنزيله في هذه المقالة اليوم حيث اننا نقترح عليك هذه القناة من تنه ورنه المشهورة بين الآباء الذين يبحثون عن برامج مناسبة للأطفال حيث تتميز بتقديم محتوى مناسب للعمر وهي مخصصة لتقديم برامج ترفيهية تمنح الأطفال الفرح والتسلية، بالإضافة إلى ذلك فهي تقدم مجموعة واسعة من البرامج كل يوم يمكنك استخدامها بشكل آمن لأطفالك لذلك من خلال مقالتنا يمكنك التعرف على ترددها بكل سهولة.

تردد قناة تنه ورنه

تردد قناة تنه ورنه، يمكن استقبال القناة من خلال عدد كبير من الأقمار الصناعية ويحتاج كل قمر صناعي إلى تردد مختلف للقيام بذلك، وفيما يلي أشهر الأقمار الصناعية لقناة تنه ورنه مع تردد قناة تنه ورنه:

لتثبيت القناة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد 11853

عامل تصحيح الخطأ ⅔.

27500 هو معدل الترميز.

الاستقطاب في المستوى الأفقي.

عالي الدقة.

لاستخدام القمر الصناعي عرب سات لتحميل القناة:

11595 تردد القناة .

27500 هو معدل الترميز.

الاستقطاب في الاتجاه العمودي.

البرامج التي تعرض على قناة تنة ورنة

يتم توفير العروض والرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال بواسطة هذه التقنية، وتشمل ما يلي:

مسلسل الأبطال الخارقون.

مسلسل تنه ورنه.

مسلسل ديزي براعم.

مسلسل القط الاسود.

مسلسل سبونج بوب.

خطوات تنزيل تردد قناة على اجهزة الاستقبال

ومن خلال القيام بما يلي يمكنك استقبال هذه القناة عبر مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية: