“البسله بـ21 جنية” تعرف على أسعار الخضار اليوم في الأسواق أمام المستهلكين

أسعار الخضار اليوم، يتساءل العديد من الأفراد عن الاسعار المتداولة في الاسواق خاصة بعد غلاء أسعار السلع خلال الفترة الماضية، فالجدير بالذكر أن الأسعار تختلف من يوم لآخر مما جعل الكثير من الأفراد في صدمة كبيرة خاصة بعد غلاء البصل والخضار فلم يكن في الحسبان ولا يتوقعه أحد ارتفاعه بهذه الدرجة، فسوف نتعرف معاً على أسعار السلع اليوم.

أسعار الخضار اليوم

يجب أن يعرف المواطنين أسعار السلع الموجودة في الأسواق المحلية حتى لا ينصدموا عند غلاء نوعاً ما مثلما حدث في سعر البصل والطماطم خلال الفترة الماضية ومن أقبرز الأسعار كالآتي:

قد بلغ سعر الفاصوليا في الأسواق فيما بين 7 إلى 9 جنيهات.

كما بلغ سعر الباذنجان البلدي في السوق فيما بين 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

أما عن سعر الباذنجان الرومي فقد بلغ سعر ه فيما بين 2 إلى 4 جنيهات.

بينما بلغ سعر الفلفل الرومي فيما بين 7 إلى 11 جنيهًا.

أما عن اللفل البلدي الحامي فقد بلغ سعره من 4 إلى 9 جنيهات.

كما بلغ سعر الخيار البلدي في الأسواق فيما بين 5 إلى 9 جنيهات.

أما عن سعر البسلة فقد بلغ سعرها فيما بين 15 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سوف نقدم لكم سعر الفاكهة في الأسواق المحلية أمام المستهلكين اليوم لتأتي سعرها كالآتي:

قد بلغ كيلو البرتقال 10 جنية.

بينما بلغ كيلو الموز 15 جنية.

أما عن كيلو الجوافة فقد بلغ 20 جنية.

بينما بلغ سعر التفاح 50 جنية.

أما عن كيلو الاناس فقد بلغ 15 جنية.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم محبي موقع البديل أسعار الخضار اليوم، كما وضحنا لكم أسعار الفاكهة أيضاً.